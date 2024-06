Auch in diesem Sommer wird in Parchen wieder gerockt. Am 19. und 20. Juli spielen Männerband, The Minority und Metallica Revival Beroun ebenso wie der legändäre Berliner Beat Club.

Parchen - Auf dem Geflügelhof in Parchen gibt es wieder jede Menge Musik. Am Freitag, 19. Juli, spielt zuerst die „Männerband“ aus Berlin-Lichterfelde Rock-Klassiker. Damit bereitet die Gruppe die Bühne für die Hausband der Parchener Rocknacht, für die Helden der klassischen Rockmusik in der Hauptstadt: Den „Berlin Beat Club“. Die Gruppe bringt aus der Hauptstadt wieder ihre beliebte Auswahlliste von Oldies mit. Aus dieser Liste können die Besucher vor der Show ihre Lieblingstitel wählen und die Hitparade des Abends zusammenstellen. Die wird von der Band live präsentiert.

Green Day Tribute-Band „The Minority“ und „Metallica Revival Beroun“ sind auch dabei

Klänge der harten Sorte gibt es am zweiten Tag des Festivals. Am Sonnabend, 20. Juli, spielt die Green Day Tribute-Band „The Minority“ und sorgt für waschechte Punk-Stimmung. Titel wie „Basket Case“, „American Idiot“ oder „When I come around“ sind fast zeitlose Klassiker der 90er Jahre und noch vielen Rockfans im Ohr.Noch ein wenig härter zur Sache geht es mit „Metallica Revival Beroun“. Die Gruppe spielt die Hits der Metal-Heroen wie „Enter Sandman“, „One“ oder „Nothing else matters“ und wird damit garantiert bei Fans dieser Stilrichtung landen können.Einlass an beiden Abenden ist ab 18 Uhr.

Tickets sind bereits im Geflügelhof oder in der Genthiner Touristinfo erhältlich.