Seit Jahrzehnten führt Thomas Plettau als Uhrmachermeister ein Uhren- und Juweliergeschäft in der Schartauer Straße in Burg. Er ist einer der wenigen, der dieses Handwerk in der Region noch ausführt.

Burg - In Deutschland sterben viele traditionelle Handwerksberufe langsam aus. So auch das des Uhrmachermeisters. Thomas Plettau hält in seinem Uhren- und Juweliergeschäft aber weiterhin die Fahne seines Berufsstandes hoch. Seit 1994 führt er sein kleines Geschäft in der Schartauer Straße und hat sich im Verlauf der Jahrzehnte eine feste Stammkundschaft aufgebaut.

Das Geschäft laufe gut, auch wenn Anbieter im Internet und Reparaturangebote von großen Uhrenherstellern dem klassischen Handwerk Konkurrenz machen. „Das war vor 10 bis 20 Jahren noch anders“, erinnert sich der heute 66-Jährige, der im Jahr 1984 seinen Meister machte.

Plettau sieht weiterhin hohen Bedarf an qualitativen Schmuck, Uhren und vor allem Reparaturen. Mittlerweile gibt es nicht mehr viele Uhrmacher in der Region und auch Nachwuchs ist nicht in Aussicht. Thomas Plettau selbst kann sich vorstellen, das Geschäft noch rund zehn Jahre fortzuführen. „Vielleicht auch länger, wenn ich mich körperlich und psychisch entsprechend fühle.“ Für Ihn sei das Reparieren von Uhren nicht nur ein Job, sondern Hobby und Berufung in einem.