Zwischen Käseeimern, Aal-Rufen und frostigen Temperaturen zeigen die Marktschreier in Halberstadt, was echte Leidenschaft bedeutet. Manche reisen seit Jahrzehnten durch die Republik. Warum sie ihr Job trotz widriger Bedingungen so begeistert.

Schnee, Nebel, Grippe – und trotzdem laut: So kämpfen die Marktschreier in Halberstadt um ihr Publikum

„Für alle Beteiligten wäre es besser gewesen, vier Wochen später zu starten“, sagt Ludwig zum Sondermarkt in Halberstadt.

Halberstadt. - Die Gilde der Marktschreier trifft sich gerade auf dem Fischmarkt in Halberstadt. Noch bis zum 7. Februar bieten sie dort ihr Schnäppchen an. Obwohl die äußeren Umstände alles andere als gut sind, ist Aufgeben für die meisten keine Option, denn Marktschreier sein, hat auch was mit Leidenschaft zu.