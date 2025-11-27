weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Neues Gerätehaus entsteht an der B1: Bescherung für Stadt und Feuerwehr: Grundstein für Millionenprojekt wird in wenigen Tagen gelegt

Neues Gerätehaus entsteht an der B1 Bescherung für Stadt und Feuerwehr: Grundstein für Millionenprojekt wird in wenigen Tagen gelegt

Jahre des Kampfes liegen hinter Stadt und Feuerwehr, der Startschuss ist nur noch wenige Tage entfernt. In Burg soll es in wenigen Tagen zur Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrgerätehaus kommen.

Von Marco Papritz 27.11.2025, 07:11
Blick auf das Gelände an der Bundesstraße 1 in Burg, auf dem das neue Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr entstehen wird.
Blick auf das Gelände an der Bundesstraße 1 in Burg, auf dem das neue Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr entstehen wird. Foto: Marco Papritz

Burg - Dass die Feuerwehr in Burg ein neues Gerätehaus bekommen soll, ist beschlossen. An der Bundesstraße 1 wird das Millionenprojekt umgesetzt. Jetzt steht fest, wann gebaut wird.