Neues Gerätehaus entsteht an der B1 Bescherung für Stadt und Feuerwehr: Grundstein für Millionenprojekt wird in wenigen Tagen gelegt

Jahre des Kampfes liegen hinter Stadt und Feuerwehr, der Startschuss ist nur noch wenige Tage entfernt. In Burg soll es in wenigen Tagen zur Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrgerätehaus kommen.