Der Salbker Adventsmarkt findet bereits zum 17. Mal in Magdeburg statt. Doch zum ersten Mal gibt es eine eigene Überdachung für die Bühne. Für 15.000 Euro wurde es angeschafft.

So ein Dach hat der Förderverein Alte Schule Salbke nun auch für das Bürgerhaus in Magdeburg-Salbke gekauft.

Magdeburg. - Der Förderverein Alte Schule Salbke hat das Jahr für eine neue Anschaffung genutzt. Ein Dach für die Bühne, die für verschiedene Veranstaltungen in Magdeburgs Süden genutzt wird, sollte es sein. Bei dem Adventsmarkt in Magdeburg wird es eingeweiht.