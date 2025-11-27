weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Vor vier Jahren beschlossen, heute auf der Kippe? Magdeburgs Kulturausschuss hat den Fahrplan der Verwaltung für ein Bildungs- und Kulturzentrum abgelehnt – und damit neue Fragen aufgeworfen.

Von Sabine Lindenau 27.11.2025, 07:30
Die Magdeburger Zentralbibliothek hat ihren Sitz am Breiten Weg. Sie soll mit der Volkshochschule unter einem Dach vereint werden.
Die Magdeburger Zentralbibliothek hat ihren Sitz am Breiten Weg. Sie soll mit der Volkshochschule unter einem Dach vereint werden. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Kultur und Bildung unter einem Dach vereint: Was Magdeburgs Stadtrat bereits 2021 beschlossen hat, befindet sich in der Warteschleife. Der weitere Fahrplan der Verwaltung wurde vom Kulturausschuss abgelehnt. Gerät der ambitionierte Plan nun ins Wanken?