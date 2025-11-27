Vor vier Jahren beschlossen, heute auf der Kippe? Magdeburgs Kulturausschuss hat den Fahrplan der Verwaltung für ein Bildungs- und Kulturzentrum abgelehnt – und damit neue Fragen aufgeworfen.

Die Magdeburger Zentralbibliothek hat ihren Sitz am Breiten Weg. Sie soll mit der Volkshochschule unter einem Dach vereint werden.

Magdeburg. - Kultur und Bildung unter einem Dach vereint: Was Magdeburgs Stadtrat bereits 2021 beschlossen hat, befindet sich in der Warteschleife. Der weitere Fahrplan der Verwaltung wurde vom Kulturausschuss abgelehnt. Gerät der ambitionierte Plan nun ins Wanken?