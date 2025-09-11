In diesem Jahr wird eine reichliche Apfelernte erwartet. Auch im Landkreis Börde hängen die Bäume voll. In Haldensleben und Wolmirstedt gibt es Streuobstwiesen und Obst, welches geerntet werden darf. Doch es gibt Beschränkungen.

An der Kreisstraße zwischen Haldensleben und Satuelle hängen die Bäume voll mit Birnen.

Haldensleben/Wolmirstedt. - Das Frühjahr war für die Apfelbäume eine wahre Wonne. Mehr als eine Million Tonnen Äpfel werden bei der Ernte dieses Jahr erwartet – erstmals seit 2022 wieder, teilt das Statistische Bundesamt mit. Auch die Bäume im Landkreis Börde hängen voll. Da ist es verständlich, wenn Spaziergänger gern einen großen Apfel oder eine Birne abernten wollen.