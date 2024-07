Betrügerinnen wollen Hund entführen

Möckern. - Fast wären die Besitzer eines Hundes in Möckern ihren treuen Vierbeiner losgewesen – aber zum Glück war das Misstrauen groß genug: Wie die Polizei gestern mitteilte, haben zwei unbekannte Frauen sich bereits am vergangenen Freitag in Möckern als Mitarbeiter des Veterinäramtes ausgegeben, um so in der Waldstraße in den Besitz eines Hundes zu gelangen.

