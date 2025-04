Der stellvertretende Bürgermeister Uwe Engel (links) führte die Delegation durch Schollene. Hier sind die Gäste am Haus der Begegnung, in dem sich die Paramentik-Werkstatt von Gudrun Willenbockel befindet.

Schollene/Kamern. - Im Jahre 2005 – vor genau 20 Jahren – bekamen die Seegemeinden Schollene und Kamern den Titel „Staatlich anerkannter Erholungsort“ verliehen. Anschließend erfolgte die Verlängerung immer per Antrag – nur in diesem Jahr nicht mehr. In 20 Jahren kann sich schließlich allerhand ändern, weshalb eine Kommission unter der Leitung des Referatsleiters Elmar Heisterkamp aus dem Wirtschaftsministerium die Erholungsorte aufsuchte und in Augenschein nahm.