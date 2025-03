Burg. - Immer wieder ist die Polizei in der Vergangenheit an eine bestimmte Adresse in Burg gerufen worden. Zumeist war häusliche Gewalt in der Wohnung eines Paares der Grund. Nun hat ein 37-Jähriger wegen mehrfacher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte vor dem Amtsgericht gestanden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.