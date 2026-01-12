Die Einheitsgemeinde Biederitz kommt beim Winterdienst gut voran - jetzt werden auch Nebenstraßen beräumt. Doch es droht schon die nächste Herausforderung: neues Streumaterial und Blitzeis.

Biederitz trotzt dem Wintereinbruch und Schulausfall im Jerichower Land und warnt vor Blitzeis

Winter in Gerwisch mit Erwin, Ben und Levi aus Gerwisch, Biederitz und Woltersdorf, die mit ihren Eltern in Gerwisch an der Potztrine unterwegs sind.

Gerwisch - Schneeschippen im Akkord, Schneeballschlacht auf der Kantorwiese in Biederitz und auch die einen und auch anderen Schneemänner stehen in Gerwisch und Heyrothsberge - das Jerichower Land macht das Beste aus dem Wintereinbruch.