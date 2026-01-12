Eil
Streumaterial muss aufgefüllt werden Biederitz trotzt dem Wintereinbruch und Schulausfall im Jerichower Land und warnt vor Blitzeis
Die Einheitsgemeinde Biederitz kommt beim Winterdienst gut voran - jetzt werden auch Nebenstraßen beräumt. Doch es droht schon die nächste Herausforderung: neues Streumaterial und Blitzeis.
12.01.2026, 13:56
Gerwisch - Schneeschippen im Akkord, Schneeballschlacht auf der Kantorwiese in Biederitz und auch die einen und auch anderen Schneemänner stehen in Gerwisch und Heyrothsberge - das Jerichower Land macht das Beste aus dem Wintereinbruch.