Der erste Storch nistet wieder in Parey. Bei dem Tier handelt es sich längst um einen alten Bekannten, der wohlbehalten an die Elbe zurückgekehrt ist.

Parey. - Ein alter Bekannter ist am Samstag zurück nach Parey gekehrt: Christine Schreiber hat den ersten Storch auf dem Nest gegenüber des Nah- und Gut-Supermarktes gesichtet. „Es gibt auch jedes Jahr junge Störche“, berichtet Christine Schreiber.

Wie auch in den vergangenen Jahren, bezieht der Vogel sein Nest an der Hauptstraße. 2024 landete er am 13. März in Parey, vergangenes Jahr am 24. Februar und in diesem Jahr nur vier Tage danach. Hier bleibt der Storch bis in den Spätsommer, ehe es in Richtung Süden nach Afrika geht.

Storch kehrt zurück nach Parey

Hier verbringen die Vögel in der Regel ihren Winter, um der Nahrungsknappheit in Europa zu entgehen. Denn ihre Hauptnahrung, bestehend aus Regenwürmern, Fischen und Fröschen, Schlangen und Eidechsen sowie Mäusen und Maulwürfen, ist bei uns gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

Letztes Jahr kam der Storch am 24. Februar zurück nach Parey. Foto: Christine Schreiber

Interessanterweise überwintern jährlich immer mehr Störche in Deutschland, wenn die Winter milder ausfallen und sie noch an ausreichend Nahrung kommen. Die Kälte selbst mache den Vögeln wenig aus, heißt es seitens des Nabus. Gut möglich also, dass der Pareyer Storch keine ganz so lange und kräftezehrende Reise antritt.