In der Ortschaft Biederitz steht eine „Mitfahrbank“. Hinter dem Konzept steckt ein neuer Gedanke. Wird das Konzept Erfolg haben?

Biederitz: Warum es jetzt eine Mitfahrbank am Rathaus gibt

Eine Mitfahrbank steht seit kurzem am Biederitzer Rathaus: Ortsbürgermeister Carsten Schneider, Bürgermeister Kay Gericke, Sponsor Nico Lapczyna, Tobias Stahlhut von den Ehlebibern, Herstellern

Biederitz - Das Ergebnis einer angeregten Gesprächsrunde auf einem 90. Geburtstag ist die Mitfahrbank vor dem Biederitzer Rathaus. Wie schwer es ist, ohne eigenen Pkw mobil zu sein, hatten die Gäste Bürgermeister Kay Gericke (SPD) geschildert.

„So viele Autofahrer haben noch Plätze frei im Auto. Da kann man auch jemanden mitnehmen“, sagte Ortsbürgermeister Carsten Schneider (Aktiv für Bürger). Nico Lapczyna, der in Magdeburg ein Bauunternehmen hat, sprang gerne als Sponsor ein.

Gefertigt wurde die Mitfahrbank von „Die.Ehlebiber“ Tobias Stahlhut und Sascha Münder, so ist die Sitzgelegenheit gleich noch ein echter Hingucker geworden. An der Tafel lässt sich einstellen, wohin man mitgenommen werden möchte. Ist die Mitfahrbank in Biederitz ein Erfolg, dann sollen auch die anderen Ortschaften eine erhalten.