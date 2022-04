Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) zur europäischen Förderung

Biederitz - Wer wissen möchte, was die Gemeinschaft der Europäischen Union (EU) bringt, der muss nur mit offenen Augen durch seinen Ort gehen. Denn die Vorteile liegen nicht nur unter anderem in der Reisefreiheit ohne Grenzkontrollen und der Freizügigkeit beim Leben und Arbeiten innerhalb der EU. In der Gemeinde Biederitz sind die Vorteile der europäischen Gemeinschaft in jedem einzelnen Ort sichtbar.