Der Platz am Altmark-Forum in Stendal muss samt Treppe saniert werden. Das dauert nun länger als geplant.

Am Altmark-Forum in Stendal ist eine Fläche von Bauzäunen abgesperrt.

Stendal - Am Altmark-Forum in Stendal ist ein Teil des Platzes am Ausgang Richtung Albrecht-Dürer-Straße mit Bauzäunen abgesperrt. Sitzbänke und Mülleimer können nicht benutzt werden. Augenscheinlich ist eine kaputte Treppe für die Sperrung verantwortlich, doch seit einiger Zeit tut sich nichts mehr an dieser Stelle.