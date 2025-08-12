Rekord-schülerzahl in gommern Viel Lob für Bildungsminister Jan Riedel: "Er versucht, das Ohr an der Masse zu haben"
Zum Auftakt des Schuljahrs in der Gommeraner Sekundarschule "Fritz Heicke" gibt es gleich eine Rekordzahl zu vermelden. Und: Bildungsminister Jan Riedel erntet Lob.
12.08.2025, 07:15
Gommern. - Am Montagmorgen begrüßte Schulleiterin Annett Koczak 437 Schüler zum ersten Tag des Schuljahres 2025/26 an der Gommeraner Sekundarschule „Fritz Heicke“ – so viele Schüler wie noch nie. Trotz Unterversorgung konnte sich aber auch der neue Bildungsminister Jan Riedel über viele lobende Worte freuen.