Viel Lob für Bildungsminister Jan Riedel: "Er versucht, das Ohr an der Masse zu haben"

Gommern. - Am Montagmorgen begrüßte Schulleiterin Annett Koczak 437 Schüler zum ersten Tag des Schuljahres 2025/26 an der Gommeraner Sekundarschule „Fritz Heicke“ – so viele Schüler wie noch nie. Trotz Unterversorgung konnte sich aber auch der neue Bildungsminister Jan Riedel über viele lobende Worte freuen.