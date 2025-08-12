Die Burgmühlenstraße in Hasserode ist seit Monaten Baustelle – die Geduld der Anwohner wird mit Sperrungen, Parkplatzmangel und Einschränkungen bei Vereinsfesten auf die Probe gestellt. Doch nun ist eine Verkehrsfreigabe in Sicht.

Baustelle in Wernigerode: Was hinter der langen Sperrung der Burgmühlenstraße steckt

Die Burgmühlenstraße im Südwesten Wernigerodes wird grundhaft saniert - aktuell wird an einem rund 200 Meter langen Abschnitt gearbeitet.

Wernigerode. - Die Burgmühlenstraße in Hasserode ist seit März Baustelle. In der Nachbarschaft im Südwesten Wernigerodes löste die grundhafte Sanierung der Verbindung von der Friedrichstraße zum Argenta-Wohnpark zunächst große Freude aus, berichtet Kurt Reichel. Doch inzwischen ist der Anwohner des Floßplatzes reichlich frustriert über die Dauer der damit verbundenen Sperrungen und Einschränkungen.