Der Klosterhof in Osterweddingen wird von zwei Vereinen gepflegt und lädt zum Sommerfest mit Musik, Speisen und Kultur im Klostergarten und der restaurierten Scheune ein.

In den letzten Jahren sind mehrere tausend Stunden Arbeit der Vereinsmitglieder in die Sanierung des Klosterhofes geflossen.

Osterweddingen. - Mitten in Osterweddingen ist in den vergangenen Jahren ein soziokulturelles Zentrum entstanden. Der Klosterhof wird durch die Vereine „Kulturcentrum Taubenturm Osterweddingen" (KCO) und „Kultur-und Heimatverein Osterweddingen“ (KHV) unterhalten und genutzt. Zum Klosterhof gehören die alte Scheune, ein Wohnhaus, der Hof mit Taubenturm, der Klostergarten, das alte Gerätehaus der Feuerwehr und das Büro von Bürgermeisterin Birgit Wasserthal.