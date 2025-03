Der Betreiber der Biogasanlage Gommern möchte diese erweitern. Dagegen regt sich Widerstand. Nun gibt es einen Einwohnerantrag. Jedoch könnte das am Ende nichts bringen, denn was kaum einer weiß: Das letzte Wort hat nicht die Stadt.

vergebener protest in gommern?

Gommern. - Es scheint erst einmal im Sinne der Energiewende: die Erweiterung einer Biogasanlage. In Gommern jedoch regt sich dagegen nun großer Widerstand. Von mehr Lärm, Gestank und Methanschlupf ist die Rede. Was ist dran an der Kritik?