Anne-Cathleen Weber lebt den Traum von so vielen Menschen: Die gebürtige Berßelerin reist seit Jahren um die Welt - ohne Rückfahrticket. Sie verrät, wie das funktioniert.

So kann der Arbeitsalltag als digitale Nomadin aussehen, wie hier auf Ko Tao, einer thailändischen Insel.

Berßel. - Anne-Cathleen Weber hat das geschafft, wovon viele nur träumen können. Die gebürtige Berßelerin hat Anfang 2022 ihre Zelte in Deutschland abgebrochen und reist seitdem um die Welt. In ihre Harzer Heimat zurückzukehren, hat sie so schnell nicht vor. Möglich macht es ihr Lebensstil als digitale Nomadin. Sie gibt Einblick, wie das funktioniert und sie anderen bei der Umsetzung ihres Lebenstraums hilft.

Eines der Highlights für Anne-Cathleen Weber: beim Skydiving aus 5.000 Metern Höhe über den Whitsunday Inseln an der Ostküste in Australien. Foto: Anne-Cathleen Weber

Etwa 40 Länder hat die ehemalige Osterwieckerin inzwischen bereist. Das Interview mit der Redaktion führt sie von Indonesion aus - als Videotelefonat, versteht sich. Digital zu kommunizieren und zu arbeiten ist ein großes Thema für die 37-Jährige. Sie arbeitet als Selbstständige komplett ortsunabhängig mit Hilfe digitaler Technologien. Der Begriff der digitalen Nomadin umschreibt ihren Lebensstil ziemlich genau. „Ich arbeite und reise ohne einen festen Wohnsitz“, sagt sie.

Harzerin berät Solo-Selbstständige im Gesundheitsbereich und Reiselustige

Dabei ist sie vielseitig aufgestellt. „Mein Job ist es einerseits, Selbstständige aus dem Gesundheitsbereich in Kommunikations- und Marketingthemen zu beraten und zu unterstützen“, erzählt die Weltenbummlerin, die jahrelange Erfahrung im internationalen Gesundheitsmarketing bei der BMW AG in München gesammelt hat. Ihre Kenntnisse aus dem Studium der Sprachwissenschaft, Kommunikation und Wirtschaftswissenschaft kämen ihr hier zugute.

Die begeisterte Taucherin bei einer ihrer Lieblingsaktivitäten, hier in Australien. Foto: Anne-Cathleen Weber

Andererseits berät sie Menschen, die einen längeren Auslandsaufenthalt planen, aber nicht wissen, wie sie es anstellen sollen. „Als Travel Coach biete ich Beratungen für alle an, die etwa Work and Travel oder eine Weltreise machen wollen. Auch beim Weg zum Leben als digitaler Nomade kann ich unterstützen“, erklärt sie, die nach eigenen Worten all das schon erlebt hat.

Osterwiecker Globetrotterin hat nicht nur Schönes auf ihren Reisen um die Welt erlebt

Zusätzlich absolviert Anne-Cathleen Weber eine Ausbildung als Life Coach. „Es geht darum, Ängste und alte Glaubenssätze zu überwinden, die einen zurückhalten“, schildert sie und offenbart: „Mit jeder Reise sind Selbstbewusstsein und Mut in mir gewachsen. Ich habe mir immer mehr zugetraut.“ Dazu gehören für den bekennenden Adrenalin-Junkie etwa Skydiving in Australien oder in Südafrika ein Bungeesprung von der weltweit höchsten Brücke, wo Bungeespringen möglich ist.

„Es passieren auf den Reisen aber nicht nur schöne Dinge“, gibt sie zu. Zu den schweren Momenten gehöre etwa ein Unfall in Vancouver. „Besonders herausfordernd und gleichzeitig schön war meine fünftägige Wanderung auf den Machu Pichu in Peru“, erinnert sie sich mit Blick auf die Strapazen aufgrund der hohen Lage über 5.000 Meter und die Übernachtungen im Zelt bei eisigen Temperaturen.

Anne-Cathleen Weber genießt den Blick auf Machu Picchu in Peru nach fünf Tagen strapaziöser Wanderung. Foto: Anne-Cathleen Weber

Warum es die digitale Nomadin aus Berßel als Nächstes nicht nach Deutschland verschlägt

Was sie neben dem Reisen, dem Sprechen von Fremdsprachen und dem Kennenlernen anderer Kulturen besonders schätzt, sei der Austausch mit Menschen aus aller Welt – und wie schnell dabei echte Verbindungen entstünden, erzählt sie. Außerdem sei sie bei anderen immer wieder auf viel Hilfsbereitschaft gestoßen.

Zwar plant Anne-Cathleen Weber nie lange voraus. Dennoch hat sie schon Ideen, wo es sie als Nächstes wohl hin verschlagen wird: „In Malaysia und Sri Lanka bin ich noch nicht gewesen.“ Ein weiteres Reiseziel seien die Malediven, berichtet die leidenschaftliche Taucherin. Auch wenn ihre nächste Station noch offen sei, stehe für sie fest: „Ich bin in der Welt zu Hause.“