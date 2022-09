Birka Heinsdorf: Dinge liegen zu lassen ist nicht ihr Ding

Gerwisch - Einen Schreibtisch ohne To-do-Liste – den gibt es bei Birka Heinsdorf nicht. Schließlich gibt es immer was zu tun. Wenn ein Großteil der Aufgaben erledigt ist, dann werden die restlichen auf ein neues Blatt übertragen. So hat die neue Gerwischer Schulleiterin immer im Blick, was noch zu organisieren ist. Strukturiert zu arbeiten – das ist ihr wichtig.