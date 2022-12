Blackout: Stadt Burg bei Magdeburg bereitet sich auf plötzlichen und langen Stromausfall vor

Der Ukraine-Krieg und hat das Thema „Blackout“ in den Fokus gerückt. Die Stadtverwaltung Burg rüstet sich für den Fall, sollte es einen langen Stromausfall geben.

Was tun, wenn es plötzlich zu einem großen, lange andauernden Stromausfall kommt? Diese Frage beantwortet ein Krisenmanagement, das von der Stadtverwaltung in Burg bei Magdeburg gebildet wurde.

Burg - Ein plötzlicher Stromausfall (neudeutsch Blackout genannt) ist keine Utopie. Das hat sich im Sommer gezeigt. Ein Fehler im Umspannwerk führte am 7. Juli 2022 dazu, dass in der Stadt Burg bei Magdeburg etwa 20.000 Haushalte für eineinhalb Stunden nicht mit Strom versorgt wurden. Zudem fielen Handynetze aus. Ein Masterplan soll regeln, wie es dann in der Kreisstadt vom Jerichower Land weitergeht. Die ersten Maßnahmen stehen fest.