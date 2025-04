Die Feuerwehr in Loburg musste am Donnerstag zu einem Brand ausrücken, bei dem sich die Flammen rasend schnell verbreiteten.

Brandstiftung oder Funkenflug? Strohlager bei Loburg in Flammen

Loburg. Ein Strohlager in gewaltigen Flammen: Das fand die Feuerwehr in Loburg am Donnerstag vor - war es Brandstiftung oder ein Funkenflug?