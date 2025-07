Seit ihrer Ankunft in Groß Ammensleben vor 32 Jahren engagieren sich Elisabeth und Wolfgang Löderbusch für die ehemalige Klosterkirche und ihre Gemeinde. Für sein Engagement erhält das Paar einen besonderen Preis.

Romanikpreis geht in die Börde

Aus den Händen des Vorsitzenden des Landestourismusverbandes, Lars-Jörn Zimmer, bekommen Elisabeth und Michael Löderbusch in Groß Ammensleben den Romanikpreis in Gold überreicht.

Groß Ammensleben - Die ehemalige Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben ist ein Juwel romanischer und gotischer Baukunst. Weithin sichtbar erhebt sich der Turm in der Landschaft der Niederen Börde. Michael Löderbusch kann viel über die wechselvolle Geschichte berichten. Etwa 2.000 Besucher pro Jahr führen er und seine Frau Elisabeth durch das Hauptschiff sowie in die Kreuz-, Nikolaus- und Marienkapelle. Nun wurde das Paar aus der Börde geehrt...