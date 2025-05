Das Jubiläum der Brandkatastrophe von Gerwisch wird an vier Tagen begangen. Worauf sich Besucher neben Markt, Theaterstück und Gottesdienst freuen können.

Brand vor 200 Jahren: Gerwisch erinnert mit Festprogramm an Zerstörung des alten Dorfes

Im Lentges Saal findet am am Freitag der Festtage ein Theaterstück mit American Barbecue statt.

Gerwisch - Vor 200 Jahren, am 21. Juni 1825, brannte die Ortschaft Gerwisch nahezu komplett nieder, woraufhin das Dorf etwa zwei Kilometer entfernt, an der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Magdeburg und Burg, neu errichtet wurde. An die Brandkatastrophe und die Wiederauferstehung Gerwischs wird vom Donnerstag, 19. Juni, bis Sonntag, 22. Juni, mit einem Dorffest erinnert.