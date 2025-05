Auf dem neuen Spielplatz in Uchtdorf herrschte beim ersten Familienfest reges Treiben.

Uchtdorf. - Das erste Kinder- und Familienfest auf dem neuen Spielplatz in Uchtdorf kam gut an. Kleine und Große trafen sich und sie kamen längst nicht nur aus Uchtdorf selbst. Der erst im Vorjahr gegründete Heimatverein und die Landfrauen planen dort auch in Zukunft Aktionen.