Ost-Mobile im Fokus Kult-Knatter-Motorrad mit Beiwagen: Ukrainische Dnepr ist ein kleines Ungeheur

Die Dnepr mit Beiwagen zieht alle Blick auf sich. Der ukrainische Oldtimer von Stefan Kulms aus Ziepel ist fast 50 Jahre und knallrot. Nicht jeder kann sie gleich fahren - was an dem Dreirad so besonders ist.