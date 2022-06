Brückenbau sorgt für Vollsperrung in Loburg

Dass in Loburg die Straße am Münchentor und auch die dortige Ehlebrücke saniert werden sollen, ist schon länger bekannt. Nun soll es auf einmal ganz schnell gehen. Schon ab dem kommenden Montag ist die Brücke für den Verkehr voll gesperrt. Bei den Gewerbetreibenden sieht man das Projekt mit Sorge.

Loburg - Die Pressemitteilung des zuständigen Landesministeriums für Infrastruktur und Digitales kam am Donnerstagvormittag: Am Montag, 27. Juni, beginnen in Loburg die Vorbereitungen zur umfassenden Ertüchtigung der Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße 55. Wie geht es jetzt weiter?