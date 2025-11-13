Bücherzellen animieren Bewohner im Jerichower Land zum Lesen und Tauschen von Büchern. In einem Dorf bei Burg sorgen Unbekannte für Unverständnis. Sie haben es auf die Bibliothek in der Telefonzelle abgesehen.

Bücherzelle im Dorf bei Burg im Fokus von Vandalen: Unbekannte zünden Bücher an

In Schartau sind Bücher aus einer Bücherzelle entwendet worden: Sie wurden offensichtlich angezündet.

Burg - Sie sind beliebt und etabliert - und nun in den Fokus von Vandalen geraten: Unbekannte haben in Schartau (Ortschaft von Burg) Bücher aus einer Bücherzelle entwendet und sie angesteckt.