Groß Ammensleben - „Musik der vergangenen vier Jahrhunderte“ war jüngst in der Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben zu hören. Zu Gast im vollbesetzten Gotteshaus war das „Collegium Canticum Novum“ aus Dresden. Die Sängerinnen und Sänger des Ensembles präsentierten vier- bis achtstimmige Werke des 16. bis 20. Jahrhunderts.