Mit kreativen Aktionen und festlicher Stimmung startet das Jugendhaus Parey in die Advents- und Weihnachtszeit. Zum Einsatz kommt dabei auch das neue Jugend-Mobil. Was alles geplant ist.

Parey. - In diesen Tagen ist das Jugendhaus in Parey auf Grund kleinerer Bauarbeiten geschlossen gewesen, schon in der nächsten Woche nimmt der Betrieb allerdings wieder Fahrt auf. Denn auf die Herbst-Zeit und Halloween steht nun die gemütliche Adventszeit vor der Tür.

Zum Einsatz kommt dabei auch das neu ins Leben gerufene Jugend-Mobil, welches dienstags und mittwochs durch die Gemeinde fährt und die Kinder nach Anmeldung zum Jugendhaus und wieder nach Hause bringt.

Weihnachten und Advent im Pareyer Jugendhaus

Den Auftakt des Programms, bei dem sich thematisch alles rund um die Vorweihnachtszeit dreht, macht das Kerzen-Gießen am 19. November um 15 Uhr, ehe das Gelände am 22. November um 9 Uhr vom Laub befreit werden soll.

Wer noch Gestecke für die Adventszeit basteln möchte, hat dazu am 26. November die Möglichkeit. Auch für die Feiertage können Geschenke für die Familien und Freunde beim DIY-Weihnachten gebastelt werden. Das findet am 3. Dezember statt, beide Veranstaltungen beginnen um 15 Uhr.

Am 10. Dezember wird ab 15 Uhr Gips gegossen, ehe sich am 16. Dezember alles rund um die Weihnachtsbäckerei dreht und leckere Kekse hergestellt werden. Als Höhepunkt findet am 17. Dezember ein gemeinsamer Weihnachtsnachmittag statt. Die beiden Aktionen beginnen ebenfalls um 15 Uhr.

Anmeldung für Weihnachtsprogramm im Jugendhaus Parey

Für das Kerzen- sowie Gips-Gießen fallen Kosten von 3 Euro an. Für das Gestecke- und Geschenke-Basteln sowie den Weihnachtsnachmittag sind 4 Euro zu entrichten.

Für eine bessere Planung sind Anmeldungen im Vorfeld nötig. Diese sind per Telefon unter 039349 9 46 03 beziehungsweise 0170 9 80 62 03, per E-Mail an ulrike.paul@elbe-parey.de oder persönlich im Jugendhaus Parey, Am Deich 7, möglich. Geöffnet ist das Jugendhaus Montag und Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 19 Uhr.