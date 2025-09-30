Wenn Bullis in Reih und Glied stehen, Geschichten erzählt werden und die Augen leuchten, dann ist es soweit: Das erste Bulli- und Oldschool-Camper -Treffen in Dannigkow lädt vom 2. bis 5. Oktober ein. Was geplant ist und worauf sich Nostalgiker freuen dürfen.

Bullis und Camper erobern Plattensee in Dannigkow: Darauf dürfen sich Oldtimer-Fans freuen

Heiko Heinz aus Calbe organisiert das erste Bulli- und Oldschool-Camper-Treffen am ersten Oktoberwochenende am Plattensee in Dannigkow.

Von Franziska Stawitz - Im Harz war Heiko Heinz schön oft als Besucher beim Bullitreffen, hat dort auch hin und wieder ausgeholfen – jetzt ist die Zeit reif und er stellt ein eigenes Treffen in Dannigkow am Plattensee auf die Beine. Nicht nur Bullis sind am ersten Oktoberwochenende willkommen, sondern es sollen sich all die angesprochen fühlen, die mit alten Campern, Wohnwagen oder Umbauten zu tun haben.