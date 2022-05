Bundesforst wertet ehemaligen Schießplatz Körbelitz auf

Körbelitz - Sie hätte ja lieber Roteiche gepflanzt, scherzte die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten bei ihrem Besuch der Naturerbefläche Körbelitz mit Blick auf die politische Farbe ihrer Partei. Beim Pflanzen des Schwarzdorns legte sie sich aber anschließend nicht weniger engagiert ins Zeug.

Ein halbes Jahr lang hatte der Abriss der alten Russenbaracke, die als Waschhaus genutzt worden war, am ehemaligen Schießplatz Körbelitz 2021 gedauert. Und er gestaltete sich gar nicht so einfach. Denn das Gebäude stellte sich nicht nur als teilunterkellert heraus, es war auch asbestbelastet.

Der ehemalige Schießplatz umfasst 639 Hektar. 2015 war die gesamte Fläche in die Bundesinitiative Nationales Naturerbe überführt worden. Als zum Teil mit Kampfmitteln belastetes Gebiet, verblieb die Fläche beim Bund. Dafür zuständig ist der Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt. Neben einer Munitionsbeseitigung waren hier in den vergangenen Jahren jede Menge Müll und Schrott entsorgt worden. Weil die Naturerbefläche weiterhin munitionsbelastet ist, darf sie nicht betreten werden. Es gibt jedoch Pläne, hier einen kleinen naturbelassenen Mini-Nationalpark mit Urwald und Freiflächen entstehen zu lassen, der zum Teil auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.

Dem Abriss der Baracke am Rand der Naturerbefläche folgte jetzt eine Wiederaufforstung. Der Bundesforstbetrieb nahm eine Heckenpflanzung mit stufigem Aufbau in Richtung Waldrand vor. Dies solle als „sehr hochwertiges Übergangsbiotop“ unter anderem den Vögeln dienen, erklärte Revierleiter Christian Block.

Für solche ökologischen Aufwertungen von Flächen könne der Bundesforstbetrieb Ökopunkte beantragen, sagte Rainer Aumann, Leiter des Bundesforstbetriebes Nördliches Sachsen-Anhalt. Durch die Entsiegelung und Neuanpflanzung im Bereich der alten Baracke könnten rund 35 000 solcher Biotopwertpunkte generiert werden. Damit läge die Zahl der Ökopunkte des Bundesforstbetriebes Nördliches Sachsen-Anhalt erstmals über der Sieben-Millionen-Marke, freut sich Aumann.

In Sachsen-Anhalt gibt es bereits seit 2005 eine Ökokonto-Verordnung. Sie gibt einen Rahmen für den ansonsten freien Handel mit sogenannten Ökopunkten vor. Hintergrund ist, dass Baumaßnahmen teilweise ausgleichspflichtig sind. Wer an der einen Stelle baut und dadurch Natur zerstört, der muss an anderer Stelle der Natur etwas zurückgeben. Durch Pflanzungen beispielsweise. Solche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können aber auch ohne konkreten Anlass durchgeführt werden - wie in Körbelitz durch den Bundesforstbetrieb. Der erhält dafür Ökopunkte, die ihm auf einem Ökokonto gutgeschrieben werden. Es handelt sich quasi um Naturschutzmaßnahmen auf Vorrat. Andere können diese Ökopunkte kaufen, statt die Ausgleichsmaßnahmen selbst zu leisten.

Unterstützung bei ihrer Pflanzaktion erhielten die Mitarbeiter des Bundesforstbetriebes in dieser Woche nicht nur von Franziska Kersten, sondern auch von der Landtagsabgeordneten Elrid Pasbrig (SPD). Die packten auf dem ehemaligen Schießplatz fleißig mit an.

Rainer Aumann lobte die Zusammenarbeit mit Landkreisen, Behörden und Ministerien. Im Jagd- und Forstrecht sei in den vergangenen Jahren „einiges erleichtert“ worden. „Unser gemeinsames Ziel ist es, etwas für den Naturschutz zu erreichen“, sagte Aumann auch.

Die Bundesflächen, wie die Naturerbefläche Körbelitz, sollen die „ökologischen Visitenkarten des Bundes und vorbildlichst hergerichtet“ werden, betonte der Leiter des Bundesforstbetriebes.

Der siebenmillionste Ökopunkt sei ein Gewinn für den Naturschutz, erklärte Steffen Bauling, zuständig für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beim Bundesforst. Die Baracke am Rande der Naturerbefläche Körbelitz habe auch aus Sicherheitsgründen abgerissen werden müssen. Rund 2000 Bäume und Sträucher würden hier gepflanzt, beispielsweise Haselnuss, Hartriegel und Eiche. Der offene Bereich solle geschlossen und ein gestufter Waldrand geschaffen werden.

Wiederaufforstung nach dem Abriss einer Baracke auf der Naturerebefläche, dem ehemaligen Schießplatz Körbelitz. Foto: Anke Reppin