Das 6. Heimatschutzregiment der Bundeswehr bezieht den Truppenübungsplatz Altengrabow. Stadtchefin Doreen Krüger und der Kommandeur besiegeln die Patenschaft. Was die Möckeraner von den neuen Nachbarn zu erwarten haben.

Bundeswehr mit neuem Regiment für Heimatschutz: Was Möckern zu erwarten hat

Im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff übergab Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger ein Ortsschild der Stadt Möckern an den Regimentskommandeur Carsten Heldt und Divisionskommandeur Andreas Henne (v. li.).

Möckern. - Ausnahmezustand herrschte in den vergangenen Tagen in Möckerns Schlosspark. Bereits am Dienstag hatten Soldaten Zelte aufgebaut, zwei Kanonen postiert und das Teehaus in Beschlag genommen. Am Mittwoch marschierten dann mehrere hundert Soldaten zwischen Mausoleum und Schloss auf.