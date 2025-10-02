Jedes Jahr gibt es für die Kitas im Versorgungsgebiet der Halberstadtwerke ein Geschenk zum Kindertag. Was genau das dieses Jahr war und wie es in Anderbeck umgesetzt wurde.

Sport frei im Huy: Halberstadts Germania zu Gast in Anderbecker Kita

Die kleinen Mühlenspatzen in Anderbeck hatten sichtlich Spaß an ihrem „Geschenk“.

Anderbeck. - Jedes Jahr lassen sich die Halberstadtwerke für die Kinder in ihrem Versorgungsgebiet etwas Neues einfallen, dass sie den Kitas zum Kindertag schenken - so auch in diesem Jahr. Dieses Mal stand das Thema Bewegung im Mittelpunkt.