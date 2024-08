Zahlreiche Aktionen sorgen für Abwechslung im Sommer beim Hort in Gerwisch bei Biederitz. Fahrten in den Harz und nach Babelsberg sind nur einige der vielen Programmpunkte.

Buntes Ferienprogramm für Hortkinder in Gerwisch

Spaß in den Ferien

Ein Parcours wurde für die Hortkinder in Gerwisch aufgebaut.

Gerwisch. - Über ein abwechslungsreiches Ferienprogramm durften sich die Hortkinder in Gerwisch auch in diesem Jahr freuen. Nach zwei Wochen Schließzeit wurden in den bald endenden Ferien ein bis zwei Aktivitäten pro Woche angeboten. „Wir gehen dabei auch auf die Wünsche der Kinder ein und lassen sie mit entscheiden“, verrät die stellvertretenden Hortleitung Kathrin Nölle.

Hort in Gerwisch: Großes Programm in den Ferien

Die Programmpunkte sind dabei vielfältig: Das Freibad in Ziepel ist immer ein beliebtes Ziel der Kinder, zudem fand bereits eine Fahrt nach Thale statt. „Mit der Gondel ging es hoch, zu Fuß wieder runter“, erzählt Nölle. Auch Fahrten auf der Sommerrodelbahn Harzbob habe es gegeben. Weitere Fahrten gingen zur Spielplatz-Rallye oder in den Elbauenpark nach Magdeburg.

Kreatives wie Malwettbewerbe und Bastelaktionen standen ebenso auf dem Plan wie Kulinarisches. Es wurde gebacken und gekocht wie beim „Perfekten Dinner“, am 1. August geht es mit einigen neuen Kindern zum Eiscafé Sternchen im Ort.

Fahrt nach Babelsberg mit Kindern aus dem Hort in Gerwisch

Auch am Mittwoch blieb man in Gerwisch und fuhr auf dem großen Hof um die Wette. Per Inliner, Roller oder Hoverboard ging es um einen Parcours mit Eimern und Slalomstangen. Dabei galt es, einen Becher mit Wasser ins Ziel zu bringen und möglichst wenig zu verschütten. „Die Kinder kommen gerne. Manchmal bringen die Eltern hier auch ein Eis vorbei. Es herrscht hier ein tolles Miteinander und eine familiäre Atmosphäre. Heute sind wir über 30, morgen werden wir 41 Kinder“, freut sich Nölle über die Unterstützung.

Dann geht es in den Filmpark nach Babelsberg, wo verschiedene Shows, unter anderem von Stuntmännern, angeguckt werden. Mit etwas Glück springt für die Kinder auch eine Rolle als Statist in einem aktuellen Fernseh- oder Kinostreifen heraus.