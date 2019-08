Der Burger Weinberg hat seinen besonderen Reiz. Das erfuhren auch Steffi und Jens-Peter Bortmann aus Dresden. Beide machten in Burg Station und schauten sich die Gartenschau-Flächen an. Am Sonnabend wird die Weintradition mit einem Fest begangen. Foto: Thomas Skiba

Der Burger Stadtbalkon wird am 10. August ab 15 Uhr zu einem Besuchermagnet. Eine Jury kürt die erste Weinkönigin der Stadt.

Burg l Wer auf eine Tradition verweisen kann, hat auch allen Grund zum Feiern. Deshalb wird in der Ihlestadt am Sonnabend, 10. August, ein grünes Jubiläum begangen. Vor 500 Jahren nutzten pfiffige und geschäftstüchtige Burger die günstige Hanglage aus und bepflanzten den so genannten Rats-Weinberg mit Reben. Ein besonderes Ereignis für die Stadt, das es wert ist, gewürdigt zu werden. Vor allem deshalb, weil das Gelände nach der Landesgartenschau (Laga) wieder erblüht und die Weinstöcke Trauben angesetzt haben. „Es passt alles zusammen“, sagt Maximilian Steib, Leiter der Tourist-Information (TI) Burg, die das Event maßgeblich vorbereitet.

Drei Kandidatinnen

Und wenn in den Chroniken von Burg schon die blühende Tradition beschrieben wird, soll die auch in die Welt hinaus repräsentiert werden – mit der ersten Weinkönigin. Die wird sogar live gekürt. Drei Kandidatinnen stehen zur Wahl (siehe nebenstehenden Kasten): Scarlett Beatrix Obenhaupt, Isabell Obst und Ute Paepcke. Alle drei haben ihren Hut in den Ring geworfen, sind voller Enthusiasmus und gespannt. Sie werden sich vorstellen und einer Jury Rede und Antwort stehen. „Im Anschluss besteht die Möglichkeit auf ein gemeinsames Prosit mit der ersten Burger Weinkönigin. Am Abend heizt die Partyband SAX&Soul den Besuchern ein“, kündigt Steib die Veranstaltung an, für die es noch Karten in der TI im Bahnhofsgebäude gibt.

Förderverein stellt sich vor

Auch der Förderverein der Laga ist natürlich mit von der Partie, versichert der Vorsitzende Wolfgang Meyer. Die Mitglieder kümmern sich unter anderem um die kleinen Gäste mit Kinderschminken und -basteln. Gegen eine Spende können auch Kräutersträuße aus dem Kräuter- und Knotengarten erworben werden. „Und wir stellen unseren Verein und seine Arbeit vor“, so Meyer. Und was wäre ein Weinbergfest ohne ausreichend Wein? So können Weine aus der Saale-Unstrut-Region verkostet werden.

Übrigens: Die gastronomische Versorgung werde durch eine breite Palette an regionalen Anbietern und viele Spezialitäten abgedeckt, versichert „Rotfuchs“-Chef Emanuel Conrady.