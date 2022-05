Burg: Erster Rohbau für neuen Wohnkomplex in Innenstadt fertiggestellt

Burg - Der Wohnungsbau in Burg verändert sich zusehends. Eines der treffendsten Beispiele ist die Großbaustelle an der Ecke Martin-Luther-Straße/Gartenstraße. Nicht nur, dass hier quasi am Eingangstor zum Zentrum ein ganzer Komplex neu gestaltet und damit aufgewertet wird, es entstehen in zentraler Lage hochwertige Wohnungen, „die den zeitgemäßen Ansprüchen mehr als gerecht werden“, sagt Heino Näth, Vorstand der Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG), der seit zwei Jahren jeden Tag mit dem Projekt beschäftigt und zugleich froh ist, dass das 12-Millionen-Euro-Vorhaben trotz aller Widrigkeiten, mit denen der Bausektor deutschlandweit zu kämpfen hat, bis auf kleine Verzögerungen durch Lieferengpässe planmäßig verläuft.