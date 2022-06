Burg: Kita „Kinderparadies“ jetzt auf modernstem Stand

Burg - Wer sich so lange in Geduld üben musste, der soll dafür auch belohnt werden. Kein Wunder, dass die Jungen und Mädchen der Kita „Kinderparadies“ in der Leo-Tolstoi-Straße große Augen machten, als Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) und die zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit vielen Geschenken in der Tür standen. Ob ein Erzähltheater, Spielfiguren oder ein neues Regal – die Kleinen nahmen die bunt eingepackten Präsente mit heller Freude entgegen. Und als der Stadtchef fragte, ob sich alle in dem neuen Gebäude wohl fühlen, schallte wie selbstverständlich ein lautes „Ja“ durch den Flur. Denn was in eineinhalbjähriger Bauzeit entstanden ist, kann sich in der Tat sehen lassen – nämlich eine der modernsten kommunalen Kindereinrichtungen in der Kreisstadt. Mehr als 1,6 Millionen Euro sind im Rahmen der energetischen Sanierung in das Haus mit einer Nutzfläche von rund 400 Quadratmetern investiert worden, erinnerte Stark.