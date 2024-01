Zwei junge Männer wollen einen 324 Meter hohen Funkmasten in Burg-Brehm bei Magdeburg erklimmen. Die Polizei kann die Aktion stoppen. Was steckt dahinter?

Illegale Aktion in Burg bei Magdeburg: "Roofer" klettern auf 324 Meter hohen Funkmasten

Burg-Brehm. - Möglichst schnell und unbeobachtet den Mast hinaufklettern, sich in waghalsiger Höhe selbst fotografieren oder Videos drehen – und das in den meisten Fällen ohne jegliche wirksame Sicherung. War das auch das Ziel von zwei Männern am Sonnabendnachmittag im Burger Ortsteil Brehm, die die Umzäunung der dortigen Funkanlage überwanden, um anschließend den 324 Meter hohen Stahlgittermast zu erklimmen?