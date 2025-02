Klimawandel mit Folgen Burg mit neuen Zielen: So viele Bäume sollen bis zum Stadtjubiläum 2028 gepflanzt werden

In Zeiten des Klimawandels rückt auch im Jerichower Land der Wald zunehmend in den Mittelpunkt. Beim Neujahrsempfang in Burg verkündet Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) deshalb hehre Ziele.