Burg - Vor 50 Jahren begeisterte der Film „Heißer Sommer“ mit Frank Schöbel und Chris Doerk das Kinopublikum. Das Jubiläum wird nun auch im Burg-Theater gefeiert.

Eine wichtige Rolle in dem Film spielt die Musik. Eine absolute Vater-und-Sohn-Novität brachten Gerd und Thomas Natschinski zustande. Selten kommt es in der musikalischen Welt vor, dass so etwas geschieht. Sie arbeiteten künstlerisch das erste und einzige Mal an der Musik für den Film „Heißer Sommer“ zusammen.

Journalistin schrieb Biografie

Thomas war gerade 19 Jahre alt und Student der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin. Dass dieser Film später einmal Kult werden würde, ahnte keiner. Die Arbeit teilten die Natschinskis sich. Gerd komponierte im Erdgeschoss des Hauses in Wendenschloß in seinem Arbeitszimmer auf seinem Blüthner-Instrument und Thomas schrieb auf einem Bösendorfer Flügel. Zum Studiumsbeginn hatte Gerd seinem Sohn dieses wertvolle Instrument überlassen, auf dem er dann etwa 500 Balladen, Blues, Rocksongs und auch viele Filmmusiken komponierte.

Die Journalistin und DT 64- Moderatorin Christine Dähn hat zu Lebzeiten mit Gerd Natschinski ein großes Interview gemacht und später über Thomas Natschinski die Biografie „Verdammt, wer hat das Klavier erfunden“ verfasst.

Film auf der großen Leinwand

Aus dem Reichtum der vielen informativen und musikalischen Erinnerungen an Vater und Sohn Natschinski ist eine neue Konzert-Lesung entstanden.

Christine Dähn und Thomas Natschinski sind am 22. September ab 18 Uhr zu Gast im Burg-Theater. Im Anschluss an ihre Lesung wird der Defa-Klassiker auf der großen Leinwand gezeigt.