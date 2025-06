Bei einem Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in der Buckauer Weststraße in Magdeburg sorgte ein Falschparker für Ärger. Er versperrte die Feuerzufahrt.

Magdeburg. - Feuerwehreinsatz in der Neuen Straße in Magdeburg Buckau am Dienstagabend, 4. Juni 2025. Mit einem kompletten Löschzug - 20 Einsatzkräfte mit fünf Feuerwehrfahrzeugen - rückte die Feuerwerhr Magdeburg gegen 18 Uhr zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an. Wie sich herausstellte, brannte in einer Küche Kochgut.

Die Einsatzkräfte mussten die Tür mit einem Sperrhaken gewaltsam öffnen, um in die Wohnung zu gelangen. Eine Person wurde medizinisch betreut und möglicherweise ins Krankenhaus gebracht.

In einem Mehrfamilienhaus in der Neuen Straße in Magdeburg Buckau kam es am Dienstagabend, 4. Juni 2025, zu einem Feuerwehreinsatz. Foto: Karolin Aertel

Besonders ärgerlich: Ein Falschparker blockierte in der Karl-Schmidt-Straße die hintere Feuerwehrzufahrt und erschwerte den Zugang.

Kaum auszudenken, was passiert wäre, hätte es sich um einen größeren Wohnungsbrand, bei dem jede Minute zählt, gehandelt. Eine versperrte Feuerwehrzufahrt kann Leben kosten. „Das dauert natürlich alles – bis man das Fahrzeug umsetzen kann“, erklärte Zugführer Dr. Heiko Schumann.

Der Vorfall zeigt, wie wichtig freie Rettungswege sind – selbst bei vermeintlich kleineren Einsätzen.