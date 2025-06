Partys in Magdeburg am Pfingstwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Pfingstwochenende ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Buttergasse: Die "Hauptstadt Club - Stadtfest-Afterparty" mit DJ Toni Winter beginnt am 6.6. ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. Für den 7.6. ab 23 Uhr ist die "One Love Saturday – Summer Closing Party" mit DJ benDMA angesagt.

Down Town Club: "The Beat Goes On" steht für den 6.6. ab 23 Uhr im Kalender des Down Town Clubs im Breiten Weg 227. DJ Kas spielt House, EDM, Charts und Techno. "All in the Mix" ist der Abend des 7.6. ab 23 Uhr mit DJ Vendetta, DJane Angie und DJane Lizzy überschrieben. "Down Town Up Tune" mit DJ Alex Ninow und 2000ern und 2010ern ist dann am 8.6. ab 23 Uhr angesagt.

Geheimclub: Dark Techno lässt den Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 6.6. ab 23 Uhr mit Fhilter, Talisman und Dekai an den Reglern erbeben. Für den 7.6. ab 23 Uhr steht die Party "Never Stop" auf dem Plan. Trust und Lindsey Herbert legen auf dem einen, Marcel Lentges und Jotjot auf dem anderen Floor auf.

Datsche: Das Wochenende bietet einen dreifachen Bumms, heißt es aus der Datsche auf dem Gelände hinter der Karl-Schmidt-Straße 43. Am 7.6. um 14 Uhr startet die Party mit David Miller, Marcel Lentges, Lars Kapinos, Jotjot, Wonka Brothers und Morris Funk.

Festung Mark: Das Ein-Tages-Open-Air steigt am 7.6. von 14 bis 22 Uhr in Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall. Mit dabei sind B.B.E., C.H.R.I.S., Sunshine, L.A.Dee und Senil mit Stil-DJ Team.

Café Treibgut: DJ Alex Ninow legt am 7.6. ab 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 zur Ü30-Party auf. "Summercamp Prinzz meet´s Treibgut" heißt es am 8.6. ab 19 Uhr. Diaz sorgt für die Musik.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt am 7.6. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Boys’n’Beats: Die Sternstunden mit Stella deStroy brechen am 7.6. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, an. Das "Queere Pfingst-Karaoke" wird am 8.6. ab 20 Uhr von Pamela aka "die Fette" und Coco von Chanel moderiert. Ab Mitternacht schließt sich die Jägermeister-Party an.

Insel der Jugend: "Wilde Herzen + Peinlo Pop Party" stehen für den 7.6. ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf dem Programm. Das "Homebase Open Air" ist für den 8.6. ab 16 Uhr geplant.

Prinzzclub: „Latin Vibes“ gibt es am 7.6. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ Hoff legt Amapiano, Reggaeton und Afrobeats auf. Bis 0 Uhr haben Damen freien Eintritt.

Montego Beachclub: Die „Sunday Fiesta“ wird am 8.6. ab 14 Uhr mit C.H.R.I.S. und Tammy Morris im Montego Beachclub Club am Heinrich-Heine-Platz 5 in der Nähe des Adolf-Mittag-See gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Strandbar: Eine Salsa-Nacht beginnt in der Strandbar am Petriförder am 8.6. um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.