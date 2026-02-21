Nach einem Jahr Pause Burg trifft sich am Wasserturm: Security sichert das Turmglühen mit Hunderten Besuchern ab
Nach einem Jahr Pause ist der Wasserturm in Burg wieder zum Mittelpunkt vom Turmglühen geworden. Für den geselligen Treff am Wahrzeichen der Kreisstadt vom Jerichower Land ist ein Sicherheitsdienst notwendig gewesen.
Burg - Livemusik, heiße Getränke und Speisen, Lagerfeuer. Mit diesen Zutaten sind nun Hunderte Besucher am Wasserturm in Burg mobilisiert worden. Im vergangenen Jahr ist das Turmglühen noch kurzfristig ausgefallen.