  4. Nach einem Jahr Pause: Burg trifft sich am Wasserturm: Security sichert das Turmglühen mit Hunderten Besuchern ab

Nach einem Jahr Pause ist der Wasserturm in Burg wieder zum Mittelpunkt vom Turmglühen geworden. Für den geselligen Treff am Wahrzeichen der Kreisstadt vom Jerichower Land ist ein Sicherheitsdienst notwendig gewesen.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 21.02.2026, 14:21
Auf dem Gelände am Wasserturm in Burg ist ein Bereich mit neuen Bänken ausgestattet worden, die von den Besuchern vom Turmglühen gern genutzt wurden.
Auf dem Gelände am Wasserturm in Burg ist ein Bereich mit neuen Bänken ausgestattet worden, die von den Besuchern vom Turmglühen gern genutzt wurden. Foto: Marco Papritz

Burg - Livemusik, heiße Getränke und Speisen, Lagerfeuer. Mit diesen Zutaten sind nun Hunderte Besucher am Wasserturm in Burg mobilisiert worden. Im vergangenen Jahr ist das Turmglühen noch kurzfristig ausgefallen.