  4. Mehr als ein halbes Jahrhundert in der Feuerwehr: Bürgerpreis für Genthins früheren Stadtwehrleiter Achim Schmechtig

Beim Neujahrsempfang der Stadt Genthin ist ein langjähriger Feuerwehrmann für sein Engagement um Brandschutz und Ehrenamt mit dem Bürgerpreis geehrt worden.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 20.02.2026, 18:56
Achim Schmechtig noch als Stadtwehrleiter an der Brandmeldeanlage im Genthiner Rathaus.
Genthin - Es sei ein bewegender Moment für ihn, sagte Achim Schmechtig, als er den Bürgerpreis der Stadt Genthin für das Jahr 2025 entgegennahm. Seit Jugendtagen ist er in der Feuerwehr aktiv und hat das Feuerwehrwesen der Stadt Genthin in verschiedenen hohen Funktionen geprägt. Er durfte sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen und erhielt daneben die Bürgerpreismedaille.