Burg: Wie ein Imker im Winter Kontakt zu den Bienen hält

Das Summen der Bienen in der Natur ist in diesen Tagen naturgemäß verstummt. Die fleißigen Arbeitstiere verharren trotzdem nicht im Winterschlaf. Auch nicht die Imker in der Region, wie beispielsweise Detlef Stürmer in Parchau.

Parchau - Winter ist gewöhnlich die Zeit der Ruhe. Die Natur hält inne. Auch die sonst so fleißigen Bienen legen in diesen Monaten eine Pause ein. Wohl gemerkt: Pause heißt nicht, dass sie in eine Art Winterschlaf verfallen und irgendwann in den wärmeren Frühlingswochen wieder aufwachen. Sie sind, nachdem sie für die kalte Jahreszeit aufgefüttert wurden, putzmunter, kuscheln sich in den jetzigen kalten und ungemütlichen Monaten zu einer Traube zusammen und wärmen sich gegenseitig. In der Kuscheltraube herrscht eine intelligente Arbeitsteilung: Bienen, die außen an der Traube saßen und geheizt haben, dürfen sich später in der warmen Mitte erholen. Die gewärmten Bienen gehen dafür an den Rand. Die Bienen heizen, indem sie mit ihrer Muskulatur zittern, ähnlich wie beim Fliegen.