Burg. - Sie sind friedlich und aufgrund ihrer Farbe nicht zu übersehen. In der Innenstadt von Burg sind die Schafe los. Die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Burg sorgt dafür, dass die Stadt Teil eines Kunstprojektes ist.

Das Projekte zielt auf die Förderung des freundlichen Miteinanders und die Solidarität ab, wie es von den Initiatoren Bertamaria Reetz und Rainer Bonk heißt. Werte, „mit denen sich die Wobau identifiziert und die von ihr gelebt werden“, wie Wobau-Geschäftsführerin Bärbel Michael sagt.

Sie hat zehn der in blau gehaltenen Schafe in die Stadt geholt, die vom Künstlerpaar entworfen wurden und in einer sozialen Einrichtung von Menschen mit einer Beeinträchtigung bemalt worden sind. Burg reiht sich damit ein in die Riege der Städte wie Berlin und Wien, in denen die Herde der Blauschafe bereits heimisch geworden ist.

Das nahende Osterfest wird dazu genutzt, die Blaue Friedensherde in Burg vorzustellen. Vorausgesetzt, die Objekte werden auch gefunden: In Zusammenarbeit mit Händlern in der Innenstadt startet am 10. April 2025 eine Aktion, bei der es die Blauschafe zu finden gilt. Sie halten sich in Geschäften auf und animieren zu einer Suchaktion, wie Claudia Michael erklärt.

Aktion mit blauen Schafen soll Einzelhandel in der Innenstadt von Burg unterstützen

Das Ziel ist, dass mindestens drei der Schafe in den Läden ausfindig gemacht werden. Über einen QR-Code kann sich jeder der Entdecker dann über Instagram an der Aktion beteiligen, es besteht die Chance auf Gewinne. Auch können Schnappschüsse mit den Kunstobjekten gemacht und gepostet werden, so der Wunsch der Wobau.

Die Idee, die Schafe in eine Aktion mit Innenstadtakteuren und dem Einzelhandel einzubinden, hatten Wobau-Mitarbeiter. Die Resonanz sei sehr gut, so Claudia Michael: „Es gab mehr Händler als Schafe, die zur Verfügung stehen.“ Bis zum 23. April 2025 läuft die Schafsuche. Am 24. April 2025 erfolgt dann die Auslosung der Gewinner. Auch per Brief an die Wobau, die in der Geschäftsstelle in der Hainstraße 18 eingeworfen werden können, können Finder ihre Lösungen übermitteln.

Das Blau der Friedensherde kommt nicht von ungefähr: Die Farbe finde ihre Entsprechung im Blau der Europäischen Union (EU), der Vereinten Nationen (UN) der Unesco und der Unicef. Sie gilt als Farbe der europäischen Friedensbewegung.