Lkw-Fahrer suchen Rastplätze, ein neuer könnte an der A2-Abfahrt Burg-Znetrum entstehen. Das Projekt nimmt Fahrt auf.

Burg-Zentrum: Tanken und Rasten an der B 1 direkt neben der A2

Schermen. - Der Ortschaftsrat in Schermen hat am Montagabend einstimmig für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine Tank- und Rastanlage an der Abfahrt Burg-Zentrum votiert.