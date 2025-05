Haldensleben. - Das Wasser in den Haldensleber Brunnen sprudelt wieder. Nachdem die Brunnen in der Stadt über den Winter abgeschaltet wurden, plätschert das kühle Nass seit dieser Woche unter anderen wieder am Markt und am Bahnhof.

